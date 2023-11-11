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Хрупкие люди: почему пожилым опасно заводить кошек?

Хрупкие люди: почему пожилым опасно заводить кошек?

Бессимптомная инфекция, которую переносят кошачьи, может привести к ряду проблем Широко распространенный по всему миру кошачий паразит, который ранее был уличен в провоцировании психических заболеваний и рискованного поведения у носителей, теперь обвиняется в истощении, потере мышечной массы и развитии слабости у пожилых людей.

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