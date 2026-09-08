Мост в Северную Корею

Не должно остаться без внимания исправление долгого исторического недоразумения: открыто движение по автомобильному мосту, соединившему нас с КНДР.
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Конечно же России с КНДР "потенциал есть куда еще развивать и развивать", но в "социокультурном" плане непосредственные контакты северокорейцев с россиянами будут ещё ограничены поездками "организованных туристических групп" или в отдельные зоны для туристов с обслуживанием как у нас в своё время иностранцев, например, в гостиницах "Интурист" и магазинах "Берёзка".
Бль... На Сахалин мост постройте. Себе помогите. а потом уже будете другим хорошо делать.
Мост - это хорошо, конечно. Вот только северные корейцы ох**ют, когда увидят состояние дороги Хасан - Раздольное. Китайцы уже привыкли, их не стыдно. Проблем прибавилось. Прежде, в Хасан (мост там) ехали все, кому надо. Потом - по паспорту. Теперь, надо пропуск заказать. Пропуск с регистрацией в Приморском крае - на три года. С регистрацией в РФ - на год. Т.е. пропуск выдадут всем гражданам РФ. Зачем суета, и почему нельзя по паспорту? Так чтобы гражданам не скучно было, да и служивые при деле... Всё как всегда, короче!