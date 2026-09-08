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Новости, события, факты

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Мост в Северную Корею

Мост в Северную Корею

Не должно остаться без внимания исправление долгого исторического недоразумения: открыто движение по автомобильному мосту, соединившему нас с КНДР.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Конечно же России с КНДР "потенциал есть куда еще развивать и развивать", но в "социокультурном" плане непосредственные контакты северокорейцев с россиянами будут ещё ограничены поездками "организованных туристических групп" или в отдельные зоны для туристов с обслуживанием как у нас в своё время иностранцев, например, в гостиницах "Интурист" и магазинах "Берёзка".

Профиль пользователя Дмитрий Ковера
Дмитрий Ковера

Мост - это хорошо, конечно. Вот только северные корейцы ох**ют, когда увидят состояние дороги Хасан - Раздольное. Китайцы уже привыкли, их не стыдно. Проблем прибавилось. Прежде, в Хасан (мост там) ехали все, кому надо. Потом - по паспорту. Теперь, надо пропуск заказать. Пропуск с регистрацией в Приморском крае - на три года. С регистрацией в РФ - на год. Т.е. пропуск выдадут всем гражданам РФ. Зачем суета, и почему нельзя по паспорту? Так чтобы гражданам не скучно было, да и служивые при деле... Всё как всегда, короче!