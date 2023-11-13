Тарпищев: преждевременно называть Алькараса фаворитом в группе с Медведевым и Рублёвым

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о фаворите в группе на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), где выступают российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв.
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