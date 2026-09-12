Ввод на территорию Украины войск стран Европы будет означать войну с Россией. Об этом сообщил журналистам по итогам первого дня трёхдневного рабочего визита в Индию президент РФ Владимир Путин.
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интеррресненько? вся европа воет "убей русских" а у нашего юдофила нет с ними конфликтов? а когда завоют "бей жидов", только тогда "защитник земли русской"(сарказм) обнаружит конфликт? секта жидовствующих в действии