На кабельном заводе Казахстана внедрят разработку московского предприятия

Столичный разработчик «МОСИТЛАБ», который входит в группу компаний предприятия по изготовлению кабельной продукции «Москабельмет», создал и поставит в Казахстан собственное решение для непрерывного контроля технологических процессов .
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