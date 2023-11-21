Мошенники напугали жительницу Ямала тем, что она спонсирует армию Украины

В Лабытнанги жительница поверила в обман мошенников, которые убедили её отдать им 5 млн рублей. Злоумышленники заявили, что если деньги женщина не переведёт на «безопасный счёт», то за счёт её сбережений купят дроны для армии Украины.
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