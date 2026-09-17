Дептранс Москвы ограничит движение из-за мотофестиваля 19 сентября

19 сентября в центре Москвы из-за мотофестиваля будет закрыто движение на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой.
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