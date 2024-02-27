Подготовка началась: В Подмосковье заметили колонну ракетных комплексов "Ярс"

В Московской области проходит маршем колонна подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс".В настоящее время колонна подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" идёт маршем из Ивановской области в Подмосковье для подготовки к военному параду Победы на Красной площади.
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