Подготовка началась: В Подмосковье заметили колонну ракетных комплексов "Ярс"

В Московской области проходит маршем колонна подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс".В настоящее время колонна подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" идёт маршем из Ивановской области в Подмосковье для подготовки к военному параду Победы на Красной площади.