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Экс-арбитр Бурруль об отмене гола «Реала» из-за фола Бензема: «Мяч даже не летел туда. Не было ни грубости, ни влияния на игровую ситуацию»

Альфонсо Перес Бурруль прокомментировал решение не засчитывать гол «Реала» в ворота «Валенсии». Команды проводят матч в рамках 17-го тура Ла Лиги.

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