Разрушительные смерчи угрожают жителям Центральной России

Эксперты связывают усиление таких явлений с изменением климата.После разрушительного смерча в Свердловской области синоптики предупредили о риске повторения подобных явлений в других регионах страны, включая Центральную Россию.
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