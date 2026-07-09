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Царьград

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Разрушительные смерчи угрожают жителям Центральной России

Разрушительные смерчи угрожают жителям Центральной России

Эксперты связывают усиление таких явлений с изменением климата.После разрушительного смерча в Свердловской области синоптики предупредили о риске повторения подобных явлений в других регионах страны, включая Центральную Россию.

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