Мужчина погиб под колёсами авто в Алматы

Мужчина погиб под колёсами автомобиля в Алматы. Смертельное ДТП произошло в 21:40 шестого января. «Водитель авто Nissan, следуя по проспекту Рыскулова в восточном направлении, допустил наезд на мужчину 1971 года рождения, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.