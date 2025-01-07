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Мужчина погиб под колёсами авто в Алматы

Мужчина погиб под колёсами авто в Алматы

Мужчина погиб под колёсами автомобиля в Алматы. Смертельное ДТП произошло в 21:40 шестого января. «Водитель авто Nissan, следуя по проспекту Рыскулова в восточном направлении, допустил наезд на мужчину 1971 года рождения, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

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