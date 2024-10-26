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«Поток БРИКС»: как российский трубопроводный газ может попасть в Индию

«Поток БРИКС»: как российский трубопроводный газ может попасть в Индию

Выступая на заседании саммита БРИКС в узком составе, президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил создать внутри этого международного объединения новую транзитную сеть для торговли энергоносителями, в которой Исламская Республика играла бы роль хаба.

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