Bild: западные спецслужбы перестали верить Германии после утечки данных

Западные спецслужбы, включая Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и британскую контрразведку (МИ-5), более не доверяют Германии на фоне утечки в сеть разговора немецких офицером об ударах по Крымскому мосту.
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