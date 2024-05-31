На Западе неожиданно заговорили об организации нового саммита. Местом проведения выбрали Саудовскую Аравию - территорию для европейских политиков крайне непривычную.
США "забыли" про швейцарский саммит и зовут Кремль на новые переговоры в присутствии союзников из БРИКС
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Где стойкость во внешней политике и геополитических интересов России ?Америка превыше всего в крови у американца.Из мигрантов создали американскую нацию.Это не пропаганда. Наши интересы-пропаганда.Не должно быть. По их мнению.Помните про симметричные ответные удары! Нет.Показали работающее метро в Киеве и Харькове.Помните речь Порошенко. Дети Донбасса убуду сидеть в подвалах,а украинские пойдут в школу.Они и сегодня ходят в школу.Нет военных действий. Наши журналисты правдорубы.Украинцы шлют фейки,российские ищут ложь.
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19 час.
владимир рябченко
подлым байденам верить нельзя...
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13 час.
Гарибян Сусанна
Внешняя политика-дело сложное. Думаю вопросами о переговорах должны заниматься специалисты, а не диванные эксперты. Есть план Президента, он выполняется, посмотрим, что будет, с врагами можно говорить только о полной капитуляции.
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2 час.
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