VG

Vasily Golov

Где стойкость во внешней политике и геополитических интересов России ?Америка превыше всего в крови у американца.Из мигрантов создали американскую нацию.Это не пропаганда. Наши интересы-пропаганда.Не должно быть. По их мнению.Помните про симметричные ответные удары! Нет.Показали работающее метро в Киеве и Харькове.Помните речь Порошенко. Дети Донбасса убуду сидеть в подвалах,а украинские пойдут в школу.Они и сегодня ходят в школу.Нет военных действий. Наши журналисты правдорубы.Украинцы шлют фейки,российские ищут ложь.