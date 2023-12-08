Рост коррупционных преступлений по сравнению с прошлым годом выявила прокуратура Забайкалья.«АиФ Чита» сообщает, что за 2023 год их стало в 1,5 раза больше.
Число взяток в Забайкалье в три раза превысило показатели по России
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Валерий Соловьев
У меня было два пути: первый - воровать и вывести друзей и родственников в списки «Форбс», при этом оставив свой народ на голой земле; второй - это служить своему народу и вывести страну в десятку лучших стран мира. Я выбрал второй... - Ли Куан Ю, Премьер-министр Республики Сингапур. А какой путь выбран в России?
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