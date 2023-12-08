Число взяток в Забайкалье в три раза превысило показатели по России

ВС

Валерий Соловьев

У меня было два пути: первый - воровать и вывести друзей и родственников в списки «Форбс», при этом оставив свой народ на голой земле; второй - это служить своему народу и вывести страну в десятку лучших стран мира. Я выбрал второй... - Ли Куан Ю, Премьер-министр Республики Сингапур. А какой путь выбран в России?