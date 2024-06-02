МО КНР: Пекин никогда не поставлял оружие сторонам конфликта на Украине

Китай не поставляет оружия ни одной из сторон конфликта – ни России, ни Украине. Об этом в ходе выступления на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил Дун Цзюнь, глава министерства обороны КНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии