Путин встретился с иностранными журналистами: главные заявления

ТАСС/POOL/Владимир Астапкович Одним из главных событий, прошедших в рамках первого дня Петербургского международного экономического форума, стала встреча Владимира Путина с главами мировых информагентств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии