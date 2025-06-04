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Какие культуры нельзя сажать рядом с помидорами, а какие можно

Какие культуры нельзя сажать рядом с помидорами, а какие можно

Какие культуры нельзя сажать рядом с помидорами, а какие можно Алёна ЮрьеваМногие дачники при планировке грядок в первую очередь ориентируются на удобство и экономию пространства, не задумываясь о том, какие культуры можно сажать рядом.

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