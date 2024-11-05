В Петербурге мужчину приговорили к колонии за призывы к терроризму

Наказание в виде лишения свободы сроком четыре года назначил за призывы к насилию в отношении русских и к совершению терактов Артуру Канину Первый Западный окружной военный суд, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 5 ноября в Telegram-канале.