Почему опытные мастера ставят диск болгарки картинкой внутрь

Если собрать в одной комнате десять мастеров и задать им вопрос: «Как правильно ставить диск на болгарку — картинкой внутрь или наружу?», — велик шанс, что спор закончится не только горячими аргументами, но и летящими в воздухе гаечными ключами.
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