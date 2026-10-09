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Аналитик Громов: цены на нефть держатся из-за дорогой перевозки и рисков

Аналитик Громов: цены на нефть держатся из-за дорогой перевозки и рисков

Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов объяснил сохранение высоких цен на нефть после восстановления поставок через Ормузский пролив на 75% дорогой перевозкой и напряжённостью на Ближнем Востоке.

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