Глава Крыма потребовал от чиновников не отсиживаться в кабинетах

Сегодня не время для кабинетной работы. Все должно решаться «в поле», напрямую с людьми, а должностным лицам нужно больше использовать неформальный подход и максимально избегать бюрократических усложнений.
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