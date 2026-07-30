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Крымская газета

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Глава Крыма потребовал от чиновников не отсиживаться в кабинетах

Глава Крыма потребовал от чиновников не отсиживаться в кабинетах

Сегодня не время для кабинетной работы. Все должно решаться «в поле», напрямую с людьми, а должностным лицам нужно больше использовать неформальный подход и максимально избегать бюрократических усложнений.

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