Песков оценил возможность введения США санкций против модератора пленарной сессии ВЭФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на фоне обысков ФБР у модератора ПМЭФ-2023 Дмитрия Саймса в шутливой форме оценил возможность введения США санкций против модератора пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) телеведущей канала «Россия 24» Александры Суворовой, допустив такое развитие событий, передает РИА Новости.
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