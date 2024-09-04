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Песков оценил возможность введения США санкций против модератора пленарной сессии ВЭФ

Песков оценил возможность введения США санкций против модератора пленарной сессии ВЭФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на фоне обысков ФБР у модератора ПМЭФ-2023 Дмитрия Саймса в шутливой форме оценил возможность введения США санкций против модератора пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) телеведущей канала «Россия 24» Александры Суворовой, допустив такое развитие событий, передает РИА Новости.

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