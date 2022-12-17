WADA: российский спорт нужно отстранить от турниров на четыре года

Известия / Дмитрий Коротаев Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что решение об отстранении российских спортсменов от международных соревнований необходимо продлить на четыре года вопреки решению Спортивного арбитражного суда (CAS).
Известия / Дмитрий Коротаев Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что решение об отстранении российских спортсменов от международных соревнований необходимо продлить на четыре года вопреки решению Спортивного арбитражного суда (CAS).
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