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WADA: российский спорт нужно отстранить от турниров на четыре года

WADA: российский спорт нужно отстранить от турниров на четыре года

Известия / Дмитрий Коротаев Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что решение об отстранении российских спортсменов от международных соревнований необходимо продлить на четыре года вопреки решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

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