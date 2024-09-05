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Новости Омска

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«Нераскрытое преступление»: СК не планирует публично оглашать результаты

«Нераскрытое преступление»: СК не планирует публично оглашать результаты экспертизы погибшей в Омске 15-летней Евангелины из Москвы.

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