Вчера вечером и сегодня ночью Россия продолжила масштабную кампанию ударов БПЛА «Герань-2» и реактивными «Герань-4/5».
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