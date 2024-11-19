Россия и Колумбия создадут рабочую группу для анализа ситуации с наемниками

Рабочую группу для анализа ситуации с участием колумбийских наемников в конфликте на Украине создадут Россия и Колумбия, заявил министр иностранных дел страны Луис Хильберто Мурильо 19 ноября журналистам.
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