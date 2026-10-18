Не все антисептики можно смешивать друг с другом, если нужно очистить и продезинфицировать рану. Например, хлоргексидин не рекомендуется использовать с соединениями йода из-за их возможного лекарственного взаимодействия, а мирамистин нельзя использовать с перекисью, препаратами йода и перманганатом калия, так как они инактивируют друг друга, рассказала «Газете.
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