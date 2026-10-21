Заместитель директора МБУ обвиняется в получении взятки на сумму не менее 5 млн рублей при поставках противогололедных реагентов для дорог Калуги.
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