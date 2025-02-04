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Лавров считает, что Москва и Вашингтона могли бы стать центрами силы в многополярном мире

Лавров считает, что Москва и Вашингтона могли бы стать центрами силы в многополярном мире

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров считает, что в условиях многополярности США, Россия, КНР и иные державы могли бы стать одними из «ответственных центров силы», передает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Коммерсант».

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