В Киеве снова транспортный коллапс: въезд на Южный мост парализован. После ночных ударов движение по мосту ограничено, из-за чего на подъездах образовались масштабные пробки.
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