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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Как завещала матушка Westwood»: олдскульная стратегия Tempest Rising в духе Command & Conquer ...

«Как завещала матушка Westwood»: олдскульная стратегия Tempest Rising в духе Command & Conquer ...

«Как завещала матушка Westwood»: олдскульная стратегия Tempest Rising в духе Command & Conquer заслужила дифирамбы критиковКак и было обещано, 17 апреля в расширенном доступе Steam стартовала вдохновлённая Command & Conquer олдскульная стратегия Tempest Rising от Slipgate Ironworks.

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