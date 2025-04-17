«Как завещала матушка Westwood»: олдскульная стратегия Tempest Rising в духе Command & Conquer заслужила дифирамбы критиковКак и было обещано, 17 апреля в расширенном доступе Steam стартовала вдохновлённая Command & Conquer олдскульная стратегия Tempest Rising от Slipgate Ironworks.
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