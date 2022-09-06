Белый дом дал вольную России: ничего личного - только бизнес

Белый дом считает контрпродуктивным инициативу включения России в список стран - пособников терроризма, это помешает поддержке Киева и урегулированию гуманитарной ситуации, заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.