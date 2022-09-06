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Белый дом дал вольную России: ничего личного - только бизнес

Белый дом дал вольную России: ничего личного - только бизнес

Белый дом считает контрпродуктивным инициативу включения России в список стран - пособников терроризма, это помешает поддержке Киева и урегулированию гуманитарной ситуации, заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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