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Весточка из Киева добрым русским людям

Весточка из Киева добрым русским людям

Юра, привет. Давно тебе не писал. Сам понимаешь, опасно. Шманают всех и везде, где только могут. Меня вчера в трубе (подземный переход) на Крещатике пара обдолбанных полицаев остановила.

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Вадим Скоробогатов
ЗОМБОИДИОТЫ...А не хохлы...ШИЗА ПОЛНАЯ.
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1 час.
Надежда Петракова
слов нет...без комментариев(((
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1 час.
И
Иринушка
Они почти все зомби, потерявшие человеческий облик. Как их жалеть ?
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45 мин.

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