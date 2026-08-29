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Царьград

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Губернатор Нижегородской области открыл «Кросс нации» 12 сентября

Губернатор Нижегородской области открыл «Кросс нации» 12 сентября

С 12 по 26 сентября в Нижегородской области в 24 муниципалитетах пройдут мероприятия в рамках «Кросса нации — 2026».

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