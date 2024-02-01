Премьер Словакии заявил, что на их средства из фонда ЕС не будут покупать оружие

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна готова направить средства в Европейский фонд мира для поддержки Украины, при условии, что они будут использованы только на помощь, не связанную с оружием.
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