"Беспилотники размером с автомобиль": Макмиллан заявил о русских "Орланах" в небе над США

Американский аналитик Тим Макмиллан, изучив три тысячи заявлений американцев о том, что в небе над США были замечены "беспилотники размером с автомобиль", заявил, что, по его предположениям, эти БПЛА – русские "Орланы".
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