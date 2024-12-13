Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 755 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    Этот 18 летний дебил пусть сначала посидит на дорожку за покушение на убийствоХотел "напугать с...
  • Чак
    На 100 лет. Совсем обалдели? Через 100 лет дорогу 20 раз перестроят. Или она совсем не нужна будет.В Краснодарском к...
  • В С
    👍Наконец-то. Русск...

"Беспилотники размером с автомобиль": Макмиллан заявил о русских "Орланах" в небе над США

"Беспилотники размером с автомобиль": Макмиллан заявил о русских "Орланах" в небе над США

Американский аналитик Тим Макмиллан, изучив три тысячи заявлений американцев о том, что в небе над США были замечены "беспилотники размером с автомобиль", заявил, что, по его предположениям, эти БПЛА – русские "Орланы".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх