Планы Зеленского провалились: удары по параду в Москве отменяются — их сорвал «большой человек»

Зеленского никто и ничто не остановит. НЕЛЬЗЯ ТЕРЯТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ!! Надеюсь, что наши ПВО не промахнутся, в случае чего...

vagas Karlito

Сегодня по России 2 показали небольшой сюжет о мазепинцах в окопах! Да уж надо сказать настроения у них нет никакого! Вся надежда на Трампа! Но русских ненавидят первостепенно говорят! Боятся просто! До чего дошли что припадки от русского !))