Медвежий угол
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Медвежий угол

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Планы Зеленского провалились: удары по параду в Москве отменяются — их сорвал «большой человек»

Планы Зеленского провалились: удары по параду в Москве отменяются — их сорвал «большой человек»

Украина не решится атаковать Москву 9 мая из-за визита председателя КНР. Киев внезапно умерил пыл насчёт ударов по параду Победы в Москве 9 мая.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Зеленского никто и ничто не остановит. НЕЛЬЗЯ ТЕРЯТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ!!  Надеюсь, что наши ПВО не промахнутся, в случае чего...
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15 час.
Vladimir Lioubimcev
Вполне возможный вариант...
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15 час.
vagas Karlito
Сегодня по России 2 показали   небольшой сюжет о мазепинцах в окопах! Да уж надо сказать настроения  у них нет никакого! Вся надежда на Трампа!  Но  русских ненавидят первостепенно  говорят!  Боятся   просто! До чего дошли  что припадки от русского !))
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11 час.
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