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Что означает переход украинской армии на контрактную основу

Что означает переход украинской армии на контрактную основу

Что означает переход украинской армии на контрактную основу Евгения КомароваРустем Умеров, глава Минобороны Украины, подписал важный указ, который определяет стратегическое направление развития военных кадров страны до 2028 года.

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