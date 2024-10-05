Недетская сказка, исторический роман и рассказ о дружбе: 5 историй взросления

Виртуозное исследование бессознательного, пустые попытки добиться материнской любви, история дружбы длиною в жизнь — специально для «Сноба» литературный обозреватель Луиза Казарян собрала пять книг о взрослении.
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