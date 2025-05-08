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Китай

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Дружба, спаянная кровью народов двух стран, дает неиссякаемый источник энергии для укрепления отношений между Китаем и Россией -- Си Цзиньпин

Москва, 7 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что глубокая дружба, спаянная кровью народов двух стран в Мировой антифашистской войне, дает неиссякаемый источник энергии для передачи глубокого чувства взаимной симпатии Китая и России из поколения в поколение.

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