Дружба, спаянная кровью народов двух стран, дает неиссякаемый источник энергии для укрепления отношений между Китаем и Россией -- Си Цзиньпин

Москва, 7 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что глубокая дружба, спаянная кровью народов двух стран в Мировой антифашистской войне, дает неиссякаемый источник энергии для передачи глубокого чувства взаимной симпатии Китая и России из поколения в поколение.