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  • николай николай
    Нарышкин что из норы вылез , дошло как до жирафа  видимо .Важные заявления ...
  • radiofree
    Чемодан,вокзал,кишлак-ишак!Скатертью дорога!!!!Мигранты массово ...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Это как раз те кто бузу наводит и преступления совершают . И как раз и надо проверять на причастие в каждом преступле...Мигранты массово ...

Мигранты массово бегут из России из-за ужесточения законодательства

Мигранты массово бегут из России из-за ужесточения законодательства

Главы стран СНГ поднимут вопрос о правах своих граждан в РФ на саммите Содружества.  Иностранные граждане стран ближнего зарубежья массово покидают РФ.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Пусть катят, а руководителем стран СНГ  есть над чем подумать. опозорили мигранты свои страны.
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16 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Это как раз те кто бузу наводит и преступления совершают . И как раз и надо проверять на причастие в каждом преступлении по сводкам в сроки лет пять -десять назад
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16 час.
radiofree
Чемодан,вокзал,кишлак-ишак!Скатертью дорога!!!!
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13 час.

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