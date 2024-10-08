Главы стран СНГ поднимут вопрос о правах своих граждан в РФ на саммите Содружества. Иностранные граждане стран ближнего зарубежья массово покидают РФ.
Мигранты массово бегут из России из-за ужесточения законодательства
Комментарии
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Регина Толстоброва
Пусть катят, а руководителем стран СНГ есть над чем подумать. опозорили мигранты свои страны.
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16 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Это как раз те кто бузу наводит и преступления совершают . И как раз и надо проверять на причастие в каждом преступлении по сводкам в сроки лет пять -десять назад
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16 час.
radiofree
Чемодан,вокзал,кишлак-ишак!Скатертью дорога!!!!
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13 час.
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