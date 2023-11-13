Ботокс: побочные эффекты, возможные осложнения, противопоказания, отзывы

В настоящее время одной из самых востребованных процедур омоложения считается препарат «Ботокс». Побочные эффекты от подобных процедур — это мифы или реальность? Попробуем выяснить, насколько опасны такие инъекции, чтобы женщины понимали опасность «уколов красоты».
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