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Банки заставят приостанавливать выдачу подозрительных кредитов

Банки заставят приостанавливать выдачу подозрительных кредитов

Для борьбы с мошенничеством Центральный банк России предлагает ввести обязательное требование для банков приостанавливать выдачу кредитов на два дня, если возникнут подозрения, что клиент оформил заявку под влиянием мошенников.

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