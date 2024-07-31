Банки заставят приостанавливать выдачу подозрительных кредитов

Для борьбы с мошенничеством Центральный банк России предлагает ввести обязательное требование для банков приостанавливать выдачу кредитов на два дня, если возникнут подозрения, что клиент оформил заявку под влиянием мошенников.
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