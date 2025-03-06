II отборочный этап турнира по баскетболу 3x3 среди студентов соберет в Казани 48 команд

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Сегодня и завтра, 6 и 7 марта, в столице Татарстана состоится II отборочный этап (региональный) соревнований по баскетболу 3x3 среди студентов вузов и колледжей республики.
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