Новым мотористом «Ред Булл» в 2026 году может стать «Форд», «Хонда» объединится с другой командой (AMuS)

Компания «Форд» может стать участником «Формулы-1» с 2026 года в качестве моториста «Ред Булл». Ранее предполагалось, что австрийская команда снова объединит усилия с «Хондой», которая также планирует вернуться в чемпионат мира, однако советник «Ред Булл» Гельмут Марко намекнул, что помимо «Хонды» есть и другие заинтересованные стороны – то есть, «Форд».
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