Вратарь "Локомотива" Митрюшкин: начало сезона было тяжелым

Вратарь и капитан «Локомотива» Антон Митрюшкин заявил в соцсетях клуба, что начало сезона для его команды было тяжелым.
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