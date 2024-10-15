Названы причины обострения между КНДР и Южной Кореей

Политолог Губин назвал причиной обострения между КНДР и Южной Кореей курс Сеула Главной причиной обострения между КНДР и Южной Кореей является курс Сеула на военный фактор в решении северокорейского ядерного вопроса, считает доцент Дальневосточного федерального университета, политолог Андрей Губин.