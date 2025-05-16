Стул Зеленского

ВераВерная

Все нехорошие слова про рагулей у автора - Александра Роджерса - вседа хорошие и правильные! Как по мне, так лучше и правда Зеля свой стул в Антарктиде поставил бы, и ожидание для него там стало бы пожизненным))) Спасибо за статью.