Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Стул Зеленского

Стул Зеленского

Этот клоун тоже "пидтрымувал укруину" за деньги USAid, а теперь орёт, как он любит Россию (бесплатно, бгг).

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Комментарии
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Сергей Ульмасов
Стул у него жидкий
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11 час.
ВераВерная
Все нехорошие слова про рагулей у автора - Александра Роджерса - вседа хорошие и правильные! Как по мне, так лучше и правда Зеля свой стул в Антарктиде поставил бы, и ожидание для него там стало бы пожизненным))) Спасибо за статью.
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9 час.
Anatoli Sitnikow
Вива не просто наркоман, но ещё и географии не знает? Уж кто-кто, а Зеленский географию знает очень хорошо. Где он только не был, правда  всегда с просьбой помочь деньгами.
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3 час.
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