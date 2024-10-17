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Выстреливший в знакомого после застолья житель Псковской области

Выстреливший в знакомого после застолья житель Псковской области

В Псковской области следственные органы завершили расследование в отношении жителя Себежского района, которого обвиняют в покушении на совершение тяжкого преступления в отношении знакомого, а также незаконном хранении взрывчатых веществ.

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